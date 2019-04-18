Зеленский намерен переехать из здания на Банковой, продать самолеты и отдать государственные резиденции детям в случае победы на выборах

Кандидат в президенты, лидер студии "Квартал-95" Владимир Зеленский хотел бы работать не в Администрации президента на улице Банковой, а в каком-то другом здании в стиле "открытого пространства".

"Очень хочу (переехать с Банковой – ИФ). Я сказал своим ребятам - ищите какой-то оpen space, какой-то unit интересный… Да, я хочу. А его (здание АПУ - ИФ), если позволит общество, отдал бы какой-то… Не знаю… Не знаю…", - сказал он в интервью изданию "РБК-Украина", обнародованном в четверг.

Также В.Зеленский добавил, что в случае его избрания главой государства, он хотел бы летать на рейсовом самолете, а президентские самолеты, по его мнению, нужно продать.

"Продать. Ну, конечно, продать к чертовой матери. Ну, хоть два борта можно было б продать? Зачем им три? А кто на них летает?", - заявил кандидат.

На вопрос журналиста о том, будет ли он пользоваться государственными резиденциями, лидер "Квартала-95" ответил, что вообще не видит в них никакого смысла.

"Ребята, пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Я вот не знаю, как это сейчас называется. Декоммунизировали же название пионер-лагерь, правильно? Как-то лагерь отдыха? А вот эти резиденции – я не вижу в них вообще никакого смысла. В итоге, как мы с вами ездим, допустим, в Европе по экскурсиям, и ты видишь эти старые резиденции больших королей. Ну что это сейчас? Это все для экскурсий", - рассказал лидер президентской гонки.