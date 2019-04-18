Почти половина украинцев надеются на улучшение ситуации в стране после выборов президента

Около половины украинцев рассчитывают на улучшение ситуации в стране после президентских выборов и считают, что новой команде главы государства нужно дать не меньше года для достижения положительных результатов деятельности.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" по итогам второй недели апреля, 48% опрошенных ожидают улучшения ситуации в стране в результате президентских выборов. 25% не имеют никаких надежд на изменения, еще 10% - ожидают ухудшения. Относительно больше тех, кто верит в оптимистичный сценарий развития после выборов, среди жителей юга и востока страны, более младших опрошенных и избирателей кандидата Владимира Зеленского.

Половина респондентов считают, что новой команде президента Украины нужно дать не меньше года, чтобы показать положительные результаты работы. Несмотря на это, четверть опрошенных хотят, чтобы достижения появились уже через 6 месяцев, еще 14% хотят увидеть их через квартал, 8% ждут немедленных изменений. Среди молодых опрошенных, жителей юга и центра страны несколько больше тех, кто готов подождать год или дольше, чтобы увидеть достижения работы будущего главы государства.

28% респондентов убеждены, что эти выборы скорее объединили страну. В то же время 24% считают, что раскол усилился. Треть опрошенных утверждают, что эти выборы президента ни раскололи, ни объединили Украину. Больше всего тех, кто видит консолидирующие процессы, среди сторонников В.Зеленского (38%), в то же время каждый пятый из них видит возможность раскола. Зато среди сторонников Петра Порошенко треть видит в выборах раскол, лишь 17% - объединение.

76% респондентов отмечают, что ситуация, когда их близкие, родственники или знакомые поддерживают другого, чем они, кандидата на этих выборах, является нормальной. Несмотря на это, 9% считают такое положение ошибкой, одновременно отметив, что не будут пытаться влиять на выбор, столько же говорят, что будут убеждать своих близких изменить свое мнение. Больше последних среди сторонников П.Порошенко (22%).

Социологическая группа "Рейтинг" проводила исследование электоральных настроений украинцев 12-16 апреля 2019 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.