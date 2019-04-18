Зеленского готовы поддержать во 2-м туре в 2,5 раза больше украинцев, чем Порошенко - опрос "Рейтинга"

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский уверенно побеждает действующего главу государства Петра Порошенко, согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" по итогам второй недели апреля.

На вопрос "За кого из этих кандидатов Вы будете голосовать во втором туре выборов президента Украины?", ответили следующим образом: 52% сказали, что будут голосовать за В.Зеленского, 19% - за П.Порошенко, 19% - не определились, 10% - не намерены голосовать.

При этом, среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором, 73% готовы поддержать В.Зеленского, 27% - П.Порошенко.

Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре, 58% готовы поддержать В.Зеленского, 22% - П.Порошенко, еще 20% - не определились.

Согласно результатам опроса, В.Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Также он является лидером среди жителей востока, юга и центра Украины. При этом на западе, как и в прошлый раз, позиции обоих кандидатов почти равны.

62% опрошенных верят, что следующим президентом Украины станет В.Зеленский, 17% - П.Порошенко. Еще 22% не определились с ответом. Среди электоральных групп кандидатов, набравших значительные результаты в первом туре, относительное большинство убеждено, что будущим главой государства станет В.Зеленский. В среде сторонников П.Порошенко половина убеждены в победе своего фаворита, в то же время чуть больше четверти считают, что победит В.Зеленский.

Отвечая на уточняющий вопрос об уровне уверенности относительно выбора и участия в голосовании, 72% тех, кто намерен принять участие во втором туре, заявили о полной уверенности в своем выборе и желании прийти на избирательные участки 21 апреля. Еще 22% отметили, что хоть и не уверены в выборе, все равно придут и проголосуют. Лишь 2% отметили, что не уверены в выборе и голосовать, скорее всего, не придут. Общая мобилизация избирателей обоих кандидатов, прошедших во второй тур, составляет более 80%.

Социологическая группа "Рейтинг" проводила исследование электоральных настроений украинцев 12-16 апреля 2019 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.