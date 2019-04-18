Зеленский намерен подать закон об импичменте в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах подаст в Верховную Раду законопроект об импичменте президента.

В интервью журналистам РБК-Украина он сказал, что в случае своей победы на выборах, не будет "держаться за кресло".

"Важно, что я хочу остаться собой. Я не держусь за пост, я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, которые ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон про импичмент. Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной Рады или там какие-то отдельные мужи чиновничьи. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как убрать человека, который, по мнению общества, стал недостаточно достоин их выбора", - рассказал В.Зеленский.