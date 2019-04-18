Зеленский считает, что у Донбасса не должно быть особого статуса

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что у оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не должно быть никакого особого статуса.

"Я считаю, что это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы. Но нужно будет сделать очень много гуманитарных шагов. Много всего", - сказал В.Зеленский в интервью РБК-Украина.

Жителей оккупированного Донбасса и остальной Украины разделяет информационная стена, утверждает В.Зеленский. Он отметил, что его команда хочет создать отдельный крупный европейский медиа-портал, который будет вещать на русском языке.

"Который будут показывать во всей Европе, который будет говорить правдивые вещи и будет сообщать о событиях в Украине, которые они хотят слышать. Пустить этот импульс, протянуть им руку помощи, сказать: мы вас ждем, смотрите, вы сейчас в заложниках. Вот, что надо говорить. Это наши заложники там", - объяснил В.Зеленский.

Кандидат в президенты также заявил, что выступает против принятия закона, который бы гарантировал амнистию для боевиков.