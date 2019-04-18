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11:28 18.04.2019

Зеленский допускает роспуск парламента в случае своей победы на выборах

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Зеленский допускает роспуск парламента в случае своей победы на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах допускает роспуск Верховной Рады, но попросту может не успеть до осенних выборов в парламент.

"Вы же понимаете, что есть определенные законодательные сроки…Я боюсь, что я не успею. Я ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент… Будем думать, да. Но вы же понимаете, что нам это (роспуск нынешнего состава Рады, - ИФ) выгодно", - сказал В.Зеленский в интервью РБК-Украина, которое опубликовали в четверг утром. 

На замечание журналистов, что Петр Порошенко также может иметь выгоду от досрочных парламентских выборов, став лидером оппозиции, В.Зеленский ответил: "Ну, знаете, он сегодня главный лидер, и он в оппозиции к народу Украины. Вот это самое страшное, что есть".

"Я бы на его месте… после такого феерического ответа общества на счет доверия к президенту, ушел бы из политики. Он человек обеспеченный, он человек богатый, он может забрать с собой в памяти те заслуги, которые он сделал для Украины. Я думаю, какие-то вещи оценит, какие-то вещи общество не простит", – подчеркнул он.

Теги: #зеленский #выборы #парламент
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