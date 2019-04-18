Зеленский рассчитывает получить большинство в Раде после парламентских выборов

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский рассчитывает на большинство в Верховной Раде Украины следующего созыва.

В интервью РБК-Украина В.Зеленский отметил, что не готов объединяться с бывшими "регионалами" и с нынешним президентом Петром Порошенко, но отметил, что в парламенте после выборов "появятся новые партии и люди".

"Просто они появятся. Люди. Просто появятся. Как и я появился. Просто появятся люди. Я уверен…Но я думаю, что они пойдут в Верховную Раду, и может быть он (Святослав Вакарчук, - ред.) сможет там объяснить своим людям, которые его сторонники, что он - демократические силы. Потом, Гриценко же пойдет? Гриценко пойдет, с Садовым они пойдут. Вот. И потом, я вам скажу, сложный момент вообще с кем-то из них объединяться. Я бы хотел, чтобы мы набрали большинство", - сказал В.Зеленский.