Выборы2019

Выборы

09:10 18.04.2019

Коломойский обещает вернуться в Украину в случае избрания Зеленского президентом - СМИ

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Коломойский обещает вернуться в Украину в случае избрания Зеленского президентом - СМИ

Бизнесмен Игорь Коломойский обещает вернуться в Украину в случае победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

В интервью журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый"), записанном в рамках расследования "Бенефициар", на вопрос, вернется ли он, если шоумен будет избран президентом, И.Коломойский ответил: "Ну конечно. Я так собирался и раньше вернуться, но сейчас там всякие случаи ... Чтобы не было предвыборных каких-то ..."

"У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром, еще до первого тура. Но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить сумятицу, переполох, поэтому я решил здесь спокойно отсидеться и не нервировать никого в Украине", - пояснил бизнесмен.

Как отмечает "Радио Свобода", И.Коломойский с сентября 2018 года живет в Израиле, в городе Герцлия. На вопрос "Схем", с чем это связано, бизнесмен отметил - перебрался из Швейцарии в другую страну "по семейным обстоятельствам", и добавил: "Нахожусь сейчас здесь в ожидании того, что мне скажут мои адвокаты в связи с последним данным, которые появились в прессе". А на уточняющий опрос пояснил, что речь идет "в связи с якобы расследованием в США, потому что нет никаких комментариев; ничего не понятно; поэтому адвокаты посоветовали побыть здесь, пока прояснится ситуация"

Американское интернет-издание The Daily Beast опубликовало материал "Украинский олигарх-миллиардер Игорь Коломойский находится под следствием ФБР". В подзаголовке указывается, что И.Коломойский попал под следствие по обвинению в финансовых преступлениях, напоминает "Радио Свобода".

Теги: #зеленский #украина #выборы #коломойский
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