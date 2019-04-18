Во время второго тура выборов президента Украины будут нести службу 39 тыс. спасателей и более 2 тыс. единиц техники

Во время проведения второго тура выборов президента Украины от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям будет привлечено около 39 тыс. спасателей и более 2 тыс. единиц техники, заявил глава ведомства Николай Чечеткин.

"Для обеспечения пожарной и техногенной безопасности во время второго тура выборов президента Украины от ГСЧС будет привлечено около 39 тыс. спасателей и более 2 тыс. единиц техники", - цитирует сайт ведомства Н.Чечоткина в четверг утром.

Также он отметил, что органы управления и подразделения ГСЧС продолжают нести службу в усиленном режиме.

"Кроме того, для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения экстренной медицинской эвакуации в Закарпатской, Одесской, Харьковской, Черниговской областях и в г.Киеве будут дежурить 10 воздушных судов ГСЧС", - добавил глава ведомства.

Вместе с тем Н.Чечеткин отметил, что на случаи обнаружения взрывоопасных предметов будут реагировать 349 пиротехников и 128 ед. техники, а также в случае необходимости ГСЧС может задействовать более 700 передвижных электростанций для обеспечения автономного электропитания избирательных участков.

Отдельно глава Службы отметил, что во время проведения публичных дебатов, которые состоятся 19 апреля на НСК "Олимпийский", от ГСЧС будет привлечено 477 чел. личного состава и около 97 ед. техники, а в международном аэропорту "Киев" будет дежурить самолет АН-26 и вертолет "Еврокоптер" ЕС-145 в медицинском варианте.