Американские лоббисты работают над усилением имиджа Зеленского в США, команду представляет экс-глава Нафтогаза Дубина

Кандидат в президенты Владимир Зеленский нанял за $60 тыс. американских лоббистов из Signal Group Consulting для улучшения имиджа В.Зеленского и его политической партии, которую представляет экс-глава Нафтогаза Олег Дубина.

Документ от 12 апреля опубликован в открытом доступе в разделе сайта Минюста, где раскрывается информация в рамках Foreign Agents Registration Act (FARA).

Основная цель – улучшить имидж В.Зеленского и его партии "Слуга народа" в Вашингтоне.

Как отмечено в документе, контракт стоимостью $60 тыс. предполагает помощь в организации программы встреч с представителями общественности и правительства, представления В.Зеленского и его команды американским медиа, содействие организации интервью и встреч с аналитическими центрами и экспертами.

Как сообщило "Радио Свободы", Краткосрочный контракт с кандидатом в президенты предусматривает организацию встреч членов команды Зеленского с представителями Конгресса и администрацией президента Дональда Трампа.

Согласно источников агентства "Интерфакс-Украина", команду В.Зеленского на этой неделе в США представляют глава его избирательного штаба Иван Баканов и экс-первый вице-премьер и экс-глава Нафтогаза О.Дубина, который ранее возглавлял меткомбинат Криворожсталь.

Информацию об участии О.Дубины в этих переговорах подтвердило также "Радио Свобода". Согласно их материалу, он выступает старшим экономическим советником команды В.Зеленского.