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Выборы

20:09 17.04.2019

Тимошенко знает, что президентом станет Зеленский и зовет украинцев к согласию

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Тимошенко знает, что президентом станет Зеленский и зовет украинцев к согласию

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, занявшая третье место по итогам голосования в первом туре выборов президента Украины, уверена, что новым главой государства станет Владимир Зеленский. Она призывает украинцев к единству и спокойствию.

"Нам с вами нужно вернуться с политической войны, прекратить этот политический передоз в нашей ежедневной жизни и больше не задавать вопрос, за кого голосовать во втором туре. Потому что математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский. Это объективная реальность. Нужно уже думать, как с этим жить дальше", - сказала Ю.Тимошенко в видеообращении, размещенном на ее странице в Фейсбуке в среду.

По ее словам, сейчас намного ценнее, чем выборы какого-либо президента – сохранить друг друга и любовь в семьях.

"Именно наше единство - залог того, что в стране все будет хорошо, а не выборы президента. Будьте просто спокойными", - призвала Ю.Тимошенко.

Политик верит, что "у нас все будет хорошо", нужно просто "уверенно смотреть в будущее".

Теги: #тимошенко
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