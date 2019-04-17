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17:05 17.04.2019

Переговоры по формату дебатов между Порошенко и Зеленским еще продолжаются – замгендиректора "Олимпийского"

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Переговоры по формату дебатов между Порошенко и Зеленским еще продолжаются – замгендиректора "Олимпийского"

Штабам обоих кандидатов на президентский пост предоставлены абсолютные равные условия для проведения мероприятий в день проведения дебатов на НСК "Олимпийский" в Киеве 19 апреля, но на сегодняшний день продолжаются переговоры сторон о возможном формате мероприятия, заявляет заместитель генерального директора НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов.

"Мы предоставили абсолютно равные условия для обоих штабов, поэтому они на сегодняшний день договариваются о квоте участия зрителей, которые поддерживают обе стороны, в равном количестве. Сколько людей, как они будут размещены, является предметом договоренностей непосредственно штабов", - сказал В.Анисимов в интервью, опубликованном на сайте "Радио Свобода".

По словам гендиректора, в частности, возможен вариант разделения стадиона на две части, но это не окончательный формат, так как представители НСК "Олимпийский" еще не получили финальный технический сценарий.

Он заверил, что НСК "Олимпийский" не занимается распространением билетов для зрителей, этим занимаются исключительно штабы кандидатов.

Также, по словам В.Анисимов, штабы Петра Порошенко и Владимира Зеленского занимаются вопросами безопасности в день проведения дебатов.

"Меры безопасности на сегодняшний день взяли на себя представители штабов, будет присутствовать действующий президент Украины на дебатах. Кроме того, будет кандидат на пост президента, который тоже находится под государственной охраной. Нас заверили, что будут задействованы максимальные меры безопасности для того, чтобы зрители чувствовали себя в полной безопасности", - отметил гендиректор "Олимпийского".

По его словам, еще 16 апреля на стадионе начались монтажные работы, а в день проведения дебатов мероприятия планируются с самого утра.

"Активности в рамках 19 апреля запланированы с 9 утра до 00:00 20 апреля. Что конкретно, в какой части стадиона будет происходить, мы эту информацию предоставим чуть позже, когда будет предоставлен окончательный сценарий", - рассказал В.Анисимов.

Теги: #зеленский #дебаты #порошенко #анисимов #олимпийский
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