Выборы2019

Выборы

16:49 17.04.2019

В Раде могут затягивать с инаугурацией новоизбранного президента, либо сформировать новую коалицию, чтобы не допустить роспуска парламента – Куприй

2 мин читать
В Раде могут затягивать с инаугурацией новоизбранного президента, либо сформировать новую коалицию, чтобы не допустить роспуска парламента – Куприй

Внефракционный народный депутат Виталий Куприй прогнозирует формирование новой коалиции в Верховной Раде Украины, чтобы лишить новоизбранного президента оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.

"Вопрос, который сейчас активно обсуждается, это тайные переговоры… Это формирование антипрезидентской коалиции уже реально с 226 депутатами", - сказал В.Куприй на пресс-конференции в среду в Киеве.

"Это будет сделано для того, чтобы следующий президент не смог досрочно прекратить полномочия Верховной Рады. Такая угроза существует, переговоры ведутся. Мне неизвестно, продвинулись ли они настолько, чтобы на следующей неделе, когда буду результаты выборов, объявить об этом в парламенте", - пояснил он.

По словам парламентария, формально коалиция в Верховной Раде отсутствует с 2016 года.

"Я считаю, что на текущее время нет доказательств существования коалиции. И у президента еще с 2016 года…было право распускать парламент, прекращать досрочно его полномочия", - сказал нардеп.

Вместе с тем он видит еще один сценарий развития событий в парламенте, что позволит не допустить досрочного прекращения полномочий Рады - это затягивание с проведением инаугурации новоизбранного президента Украины. "Это действительно возможно почти до 4 июня текущего года. И в эти несколько дней после 27 мая назначить ее, и президент уже не сможет досрочно прекращать полномочия Верховной Рады", - сказал он.

Между тем нардеп отметил, что возможность распустить Верховную Раду у главы государства будет до 27 мая.

"Думаю, что под общественным давлением Андрей Парубий не устоит, не сможет так тянуть. И инаугурация будет назначена в срок, что позволит Владимиру Зеленскому (в случае его избрания президентом Украины – ИФ) принимать решение о роспуске", - сказал В.Куприй.

Теги: #куприй #выборы #парламент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:16 17.04.2019
Переговоры по формату дебатов между Порошенко и Зеленским еще продолжаются

Переговоры по формату дебатов между Порошенко и Зеленским еще продолжаются

16:40 17.04.2019
Влияние досрочных выборов в Раду на экономику будет небольшим, но лучше их избежать – президент EBA

Влияние досрочных выборов в Раду на экономику будет небольшим, но лучше их избежать – президент EBA

16:22 17.04.2019
МВД приглашает представителей штабов кандидатов в президенты на совещание по безопасности в ходе дебатов на "Олимпийском"

МВД приглашает представителей штабов кандидатов в президенты на совещание по безопасности в ходе дебатов на "Олимпийском"

16:15 17.04.2019
МВД приглашает представителей штабов кандидатов в президенты на совещание по безопасности в ходе дебатов на "Олимпийском"

МВД приглашает представителей штабов кандидатов в президенты на совещание по безопасности в ходе дебатов на "Олимпийском"

15:24 17.04.2019
Порошенко поддерживает перезагрузку антикоррупционных органов, если те неэффективны

Порошенко поддерживает перезагрузку антикоррупционных органов, если те неэффективны

15:14 17.04.2019
Порошенко: Прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без рынка земли

Порошенко: Прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без рынка земли

14:55 17.04.2019
Штаб Порошенко в среду начинает регистрацию желающих прийти на дебаты на "Олимпийский"

Штаб Порошенко в среду начинает регистрацию желающих прийти на дебаты на "Олимпийский"

14:38 17.04.2019
В штабе Порошенко опасаются, что сторонники Зеленского попытаются сорвать дебаты на "Олимпийском"

В штабе Порошенко опасаются, что сторонники Зеленского попытаются сорвать дебаты на "Олимпийском"

14:31 17.04.2019
Представитель Порошенко в среду обратится в ЦИК относительно внесения изменений в порядок проведения дебатов

Представитель Порошенко в среду обратится в ЦИК относительно внесения изменений в порядок проведения дебатов

14:27 17.04.2019
Центр демократии и верховенства права напомнил правила дебатов между кандидатами в президенты

Центр демократии и верховенства права напомнил правила дебатов между кандидатами в президенты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В штабе Зеленского не поддерживают предложение штаба Порошенко провести дебаты на "Олимпийском" в рабочее время

Порошенко считает незаконными и угрожающими стабильности Украины планы роспуска Рады после президентских выборов

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

ПОСЛЕДНЕЕ

Переговоры по формату дебатов между Порошенко и Зеленским еще продолжаются – замгендиректора "Олимпийского"

Порошенко против смены правил парламентских выборов перед их проведением

Порошенко поддерживает перезагрузку антикоррупционных органов, если те неэффективны

Порошенко: Если в планах другого кандидата будет возвращение к Конституции 1996 года, это будет узурпация власти

С сегодняшнего дня штаб Порошенко начинает регистрацию желающих прийти на дебаты на "Олимпийский"

В штабе Порошенко призывают правоохранителей обеспечить правопорядок на НСК "Олимпийский"

Команда Зеленского сообщает, что вход на НСК "Олимпийский" 19 апреля с 16:00, начало дебатов – в 19:00

Представитель Порошенко в среду обратится в ЦИК относительно внесения изменений в порядок проведения дебатов – спикер штаба

Основой для дебатов на "Олимпийском" должен быть порядок дебатов на "Общественном" – спикер штаба Порошенко

Правоохранители 18 апреля перейдут на усиленный режим службы накануне второго тура выборов президента Украины

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА