В Раде могут затягивать с инаугурацией новоизбранного президента, либо сформировать новую коалицию, чтобы не допустить роспуска парламента – Куприй

Внефракционный народный депутат Виталий Куприй прогнозирует формирование новой коалиции в Верховной Раде Украины, чтобы лишить новоизбранного президента оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.

"Вопрос, который сейчас активно обсуждается, это тайные переговоры… Это формирование антипрезидентской коалиции уже реально с 226 депутатами", - сказал В.Куприй на пресс-конференции в среду в Киеве.

"Это будет сделано для того, чтобы следующий президент не смог досрочно прекратить полномочия Верховной Рады. Такая угроза существует, переговоры ведутся. Мне неизвестно, продвинулись ли они настолько, чтобы на следующей неделе, когда буду результаты выборов, объявить об этом в парламенте", - пояснил он.

По словам парламентария, формально коалиция в Верховной Раде отсутствует с 2016 года.

"Я считаю, что на текущее время нет доказательств существования коалиции. И у президента еще с 2016 года…было право распускать парламент, прекращать досрочно его полномочия", - сказал нардеп.

Вместе с тем он видит еще один сценарий развития событий в парламенте, что позволит не допустить досрочного прекращения полномочий Рады - это затягивание с проведением инаугурации новоизбранного президента Украины. "Это действительно возможно почти до 4 июня текущего года. И в эти несколько дней после 27 мая назначить ее, и президент уже не сможет досрочно прекращать полномочия Верховной Рады", - сказал он.

Между тем нардеп отметил, что возможность распустить Верховную Раду у главы государства будет до 27 мая.

"Думаю, что под общественным давлением Андрей Парубий не устоит, не сможет так тянуть. И инаугурация будет назначена в срок, что позволит Владимиру Зеленскому (в случае его избрания президентом Украины – ИФ) принимать решение о роспуске", - сказал В.Куприй.