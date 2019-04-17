Выборы2019

Выборы

16:02 17.04.2019

Порошенко против смены правил парламентских выборов перед их проведением

1 мин читать
Порошенко против смены правил парламентских выборов перед их проведением

Президент Украины Петр Порошенко полагает, что менять правила парламентских выборов за полгода до их начала рискованно.

"Сегодня, когда приближаются выборы, и будет кто-то пытаться менее чем за полгода до выборов изменить стандарты выборов, рискованно. Текст закона о выборах парламент должен очень внимательно посмотреть, конечный вариант, поскольку я не могу допустить, чтобы там были признаки сепаратизма или федерализма, чтобы у нас появились Хмельницкая или Галицкая партии, Донецкая партия, Одесская партия с абсолютно разными интересами", - сказал П.Порошенко во время дискуссии с представителями общественных организаций в среду в Киеве.

По мнению президента, намного более реалистично предложить парламенту, чтобы закон об открытых списках работал со следующих парламентских выборов.

"Если мы хотим выти на результат, надо искать на компромисс, если мы будем пытаться продавить – это закончиться ничем", - подчеркнул П.Порошенко.

Он напомнил, что фракция "Блок Петра Порошенко" поддержала проект Избирательного кодекса во время первого чтения.

7 ноября 2017 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3112-1 "Проект Избирательного кодекса Украины" авторства группы народных депутатов во главе со спикером парламента А.Парубием.

Документ предусматривает систему региональных открытых списков на выборах народных депутатов.

Кроме того, законопроект предусматривает 4% проходной барьер в парламент.

Очередные выборы в Верховную Раду должны пройти осенью 2019 года.

Теги: #парламентские_выборы #порошенко #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:11 17.04.2019
В Одессе до конца 2020г запланировано открытие трех ТРЦ – UTG

В Одессе до конца 2020г запланировано открытие трех ТРЦ – UTG

15:46 17.04.2019
Нацпарк "Днестровский каньон" расширен – указ

Нацпарк "Днестровский каньон" расширен – указ

15:32 17.04.2019
Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г превысил 5,2 млрд грн - IAB Ukraine

Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г превысил 5,2 млрд грн - IAB Ukraine

15:32 17.04.2019
Товарооборот продовольственных сетей Fozzy Group в 2018 г. увеличился на 26%

Товарооборот продовольственных сетей Fozzy Group в 2018 г. увеличился на 26%

15:24 17.04.2019
Порошенко поддерживает перезагрузку антикоррупционных органов, если те неэффективны

Порошенко поддерживает перезагрузку антикоррупционных органов, если те неэффективны

15:19 17.04.2019
Порошенко поддерживает перезагрузку антикоррупционных органов, если те неэффективны

Порошенко поддерживает перезагрузку антикоррупционных органов, если те неэффективны

15:14 17.04.2019
Порошенко: Прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без рынка земли

Порошенко: Прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без рынка земли

15:12 17.04.2019
Порошенко: если в планах другого кандидата будет возвращение к Конституции 1996 года, это будет узурпация власти

Порошенко: если в планах другого кандидата будет возвращение к Конституции 1996 года, это будет узурпация власти

15:06 17.04.2019
Порошенко: Если в планах другого кандидата будет возвращение к Конституции 1996 года, это будет узурпация власти

Порошенко: Если в планах другого кандидата будет возвращение к Конституции 1996 года, это будет узурпация власти

14:59 17.04.2019
Порошенко: риски и угрозы сейчас ничуть не меньше, чем в 2013-2014 годах

Порошенко: риски и угрозы сейчас ничуть не меньше, чем в 2013-2014 годах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В штабе Зеленского не поддерживают предложение штаба Порошенко провести дебаты на "Олимпийском" в рабочее время

Порошенко считает незаконными и угрожающими стабильности Украины планы роспуска Рады после президентских выборов

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

ПОСЛЕДНЕЕ

МВД приглашает представителей штабов кандидатов в президенты на совещание по безопасности в ходе дебатов на "Олимпийском"

С сегодняшнего дня штаб Порошенко начинает регистрацию желающих прийти на дебаты на "Олимпийский"

В штабе Порошенко опасаются, что сторонники Зеленского попытаются сорвать дебаты на "Олимпийском"

В штабе Порошенко призывают правоохранителей обеспечить правопорядок на НСК "Олимпийский"

Команда Зеленского сообщает, что вход на НСК "Олимпийский" 19 апреля с 16:00, начало дебатов – в 19:00

Представитель Порошенко в среду обратится в ЦИК относительно внесения изменений в порядок проведения дебатов – спикер штаба

Центр демократии и верховенства права напомнил правила дебатов между кандидатами в президенты

Основой для дебатов на "Олимпийском" должен быть порядок дебатов на "Общественном" – спикер штаба Порошенко

Правоохранители 18 апреля перейдут на усиленный режим службы накануне второго тура выборов президента Украины

У Зеленского рассказали, сколько билетов уже забронировано на дебаты

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА