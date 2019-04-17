Выборы2019

Выборы

15:14 17.04.2019

Порошенко: Прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без рынка земли

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Порошенко: Прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без рынка земли

Прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без открытия рынка земли, убежден президент Украины Петр Порошенко.

"Даже в самые тяжелые времена я говорил, что прорыв, форсаж в экономическом развитии Украины невозможен без внедрения рынка земли – прозрачного, активного, где мы должны защитить владельцев земли Земельным кадастром, минимальными ценами на землю. Это их защита, а не использование их в политических технологиях", - сказал П.Порошенко во время дискуссии с представителями общественных организаций в среду в Киеве.

Глава государства подчеркнул, что его позиция по данному вопросу ясна.

Теги: #земля #порошенко #выборы #экономика
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