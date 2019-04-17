С сегодняшнего дня штаб Порошенко начинает регистрацию желающих прийти на дебаты на "Олимпийский"

Избирательный штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко начинает в среду регистрацию в соцсети Facebook желающих прийти на дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля, сообщил спикер штаба Олег Медведев.

"Мы сегодня начнем в свою очередь регистрацию наших сторонников в Фейсбуке, которых призовем прибыть на стадион и поддержать Петра Порошенко – единственного из двух кандидатов,… который способен эффективно выполнять функции главнокомандующего, руководителя общественной дипломатии, который никогда не станет на колени перед Путиным", - сказал О.Медведев на брифинге в среду Киеве.