Выборы2019

Выборы

14:44 17.04.2019

С сегодняшнего дня штаб Порошенко начинает регистрацию желающих прийти на дебаты на "Олимпийский"

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С сегодняшнего дня штаб Порошенко начинает регистрацию желающих прийти на дебаты на "Олимпийский"

Избирательный штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко начинает в среду регистрацию в соцсети Facebook желающих прийти на дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля, сообщил спикер штаба Олег Медведев.

"Мы сегодня начнем в свою очередь регистрацию наших сторонников в Фейсбуке, которых призовем прибыть на стадион и поддержать Петра Порошенко – единственного из двух кандидатов,… который способен эффективно выполнять функции главнокомандующего, руководителя общественной дипломатии, который никогда не станет на колени перед Путиным", - сказал О.Медведев на брифинге в среду Киеве.

Теги: #дебаты #порошенко #регистрация #олимпийский #олег_медведев
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