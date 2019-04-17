В штабе Порошенко призывают правоохранителей обеспечить правопорядок на НСК "Олимпийский"

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко надеются, что Национальная гвардия и Национальная полиция Украины немедленно начнут мероприятия для обеспечения безопасности на НСК "Олимпийском", где 19 апреля ожидаются дебаты претендентов на пост главы государства.

"Мы ожидаем, что уже с сегодняшнего дня Национальная гвардия и Национальная полиция, которые отвечают за правопорядок во время проведения массовых акций, начнут мероприятия по обеспечению безопасности десятков тысяч граждан, которые, уже абсолютно очевидно, соберутся 19 апреля, потому что интерес к дебатам действительно колоссальный", - сказал спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев на брифинге в среду в Киеве.

Он подчеркнул, что штаб П.Порошенко в свою очередь готов к тесному взаимодействию с правоохранителями, поскольку заинтересован в безопасности граждан и соблюдении законности и правопорядка.

Накануне П.Порошенко пообещал прийти 19 апреля на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

В свою очередь В.Зеленский в своем видеообращении анонсировал возможность попасть на дебаты в фан-зону НСК "Олимпийский" через бесплатный электронный билет, который можно заказать на специальном сайте.