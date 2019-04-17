В штабе Порошенко опасаются, что сторонники Зеленского попытаются сорвать дебаты на "Олимпийском"

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко опасаются, что сторонники кандидата Владимира Зеленского, которые соберутся в фан-зоне НСК "Олимпийский", попытаются сорвать дебаты.

"Это создает определенные подозрения, что таким образом в фан-зоне планируют сформировать группу агрессивных сторонников Зеленского, которые будут пытаться сорвать дискуссию и превратить дебаты в шапито", - сказал спикер избирательного штаба Олег Медведев на брифинге в среду в Киеве.

Он напомнил, что ночью штаб В.Зеленского в одностороннем порядке начал "бесплатно якобы распространять билеты - ловкость рук и никакого мошенничества".

"Какие-либо попытки зарегистрироваться на сайте и приобрести билет заканчиваются неудачей… Я не единожды пытался ночью и за 10-15 минут перед брифингом зарегистрироваться и приобрести билет – у меня это не выходит", - добавил О.Медведев.