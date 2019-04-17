Команда Зеленского сообщает, что вход на НСК "Олимпийский" 19 апреля с 16:00, начало дебатов – в 19:00

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского разместила на своей странице в Facebook анонс предвыборных дебатов с действующим президентом Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" 19 апреля и сообщила о некоторых подробностях распорядка данного мероприятия.

"Событие, которого все ждали - главные Дебаты страны! 19 апреля общество получит ответ на главный вопрос: прошлое или будущее? В настоящее время доступны бесплатные билеты в фан-зону в центре стадиона: https://debaty2019.org.ua/", - сообщается на странице команды В.Зеленского в соцсети.

У В.Зеленского сообщили, что в 16:00 открывается вход на стадион, в 17:00 начнется "программа" перед дебатами, в 19:00 начнутся сами дебаты между кандидатами на пост президента Украины.

Ранее на странице сообщества "Порошенко2019" в соцсети анонсировали дебаты между П.Порошенко и В.Зеленским на 19:00 19 апреля на НСК "Олимпийский".

"В связи с усиленными мерами безопасности зрители допускаются на стадион по предварительной регистрации. Начало дебатов в 19:00. Рамки будут открыты на вход с 16:30, вход по спискам и удостоверениям личности", - отмечается в анонсированном мероприятии.

Для желающих поддержать П.Порошенко будут организованы бесплатные автобусы из регионов.