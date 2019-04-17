Центр демократии и верховенства права напомнил правила дебатов между кандидатами в президенты

Центр демократии и верховенства права (CEDEM) проанализировал законодательное регулирование проведения теледебатов и подготовил 10 фактов о теледебатах кандидатов на пост президента Украины.

"Как видим, действующее законодательство регулирует не только время и место проведения, но и формат теледебатов", - отметили в центре.

Итак, 10 фактов о дебатах между кандидатами в президенты Украины:

1. Проводятся в случае назначения Центральной избирательной комиссией повторного голосования.

2. Не допускается участие доверенных лиц/представителей, кандидат участвует в дебатах лично.

3. Дебаты проводят за средства государственного бюджета (1 час теледебатов - около 6 миллионов гривень).

4. День проведения 19 апреля 2019 (последняя пятница перед днем повторного голосования) с 20.00 до 21.00.

5. Продолжительность дебатов 60 минут.

6. Прямой эфир транслирует "UA:Первый" и "UA:Украинское радио" (другие каналы вещания могут транслировать дебаты бесплатно).

7. За 10 минут до эфира происходит жеребьевка, которая определяет, кто из кандидатов первым выступает.

8. Формат теледебатов: вступительное слово каждого кандидата длится 5 минут; дискуссия - 36 минут непрерывного эфирного времени; завершающее выступление каждого кандидата - не более 5 минут; реплики кандидатов - не более 30 секунд (при наличии эфирного времени).

9. Формат дискуссии: вопрос кандидата длится не более 1 минут; ответ кандидата - не более 3 минут; каждый кандидат может задать 4-5 вопросов.

10. В случае присутствия только одного кандидата - ему предоставляется все эфирное время для предвыборной агитации.

"Вопрос является ли оптимальным такой формат теледебатов остается открытым: детализированный формат теледебатов определенным образом ограничивает редакционную свободу Суспільного; задавать вопросы кандидату может лишь другой кандидат, а такого права, в частности, лишены журналисты, эксперты; более того, продолжительность теледебатов позволяет рассмотреть только 4-5 вопросов к каждому из кандидатов", - добавили в CEDEM.