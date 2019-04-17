Основой для дебатов на "Олимпийском" должен быть порядок дебатов на "Общественном" – спикер штаба Порошенко

В штабе кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко считают, что основной для проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины должен стать порядок проведения, предусмотренный положениями Центральной избирательной комиссии.

"Мы считаем, что основой для проведения дебатов на "Олимпийском" должен быть взят порядок проведения дебатов для "Общественного" (телевидения – ИФ), который утвержден положениями ЦИК", - сказал спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев на брифинге в среду в Киеве.

По его словам, в частности, кандидаты должны иметь вступительное слово до 5 минут, порядок выступления должен быть определен путем жеребьевки, что также действует и для завершающего слова. На таких дебатах вопросы должны быть поставлены кандидатами друг другу, а не ведущим.

Представитель штаба также отметил, что модератор дебатов не может использовать оценочные суждения, быть предвзятым к кому-либо из кандидатов.

"Единственное изменение, которое можно было бы внести, как нам кажется, часа будет мало, поскольку вопросы накопились у обоих кандидатов. Поэтому, возможно, стоило бы немного расширить - до 90 минут", - сказал О.Медведев.