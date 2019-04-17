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14:28 17.04.2019

Представитель Порошенко в среду обратится в ЦИК относительно внесения изменений в порядок проведения дебатов – спикер штаба

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Представитель Порошенко в среду обратится в ЦИК относительно внесения изменений в порядок проведения дебатов – спикер штаба

Представитель избирательного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко Руслан Князевич обратится в среду в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) относительно внесения изменений в порядок проведения дебатов кандидатов в президенты, чтобы П.Порошенко имел возможность побывать на дебатах и в студии Общественного ТВ, и на НСК "Олимпийский".

"Сегодня от имени нашего кандидата его представитель в Центральной избирательной комиссии Руслан Князевич обращается в ЦИК с представлением о внесении изменений в положение о порядке проведения дебатов", - сообщил спикер штаба П.Порошенко Олег Медведев на брифинге в среду в Киеве.

По его словам, данное решение мотивировано тем, что оппонент П.Порошенко Владимир Зеленский отказался от какого-либо другого времени проведения дебатов в пятницу, 19 апреля.

О.Медведев напомнил, что на Общественном телевидении дебаты кандидатов должны начаться в 20:00 пятницы.

"Мы так думаем, что 19:00 поставлено специально с расчетом на то, что законопослушный президент и гражданин Порошенко должен к 20:00 поехать на Общественное телевидение и якобы из-за этого не сможет принять участие в 19:00 (в дебатах на НСК "Олимпийский" – ИФ)", - сказал он.

Спикер штаба подчеркнул, что П.Порошенко готов к дебатам и на Общественном телевидении, и на НСК "Олимпийский".

Теги: #олимпийский #порошенко #цик
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