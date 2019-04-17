У Зеленского рассказали, сколько билетов уже забронировано на дебаты

С начала распространения билетов на дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые состоятся 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский", люди забронировали 12 тыс. мест, сообщают в пресс-службе В.Зеленского.

"Менее чем за полсуток после начала распространения бесплатных билетов на дебаты с участием Владимира Зеленского и Петра Порошенко люди забронировали 12 000 мест", - говорится в сообщении на странице команды кандидата в Facebook в среду.

При этом в "Зе!Команде" отметили, что поскольку для билетного сервиса - это большая нагрузка, то возможны перебои в его работе.

"Для билетного сервиса это историческая нагрузка! Поэтому в его работе возможны перебои, но мы просим с пониманием отнестись к этому. Идем вместе и до конца!", - добавили в пресс-службе В.Зеленского.