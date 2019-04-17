Порошенко ожидают в 14:00 на Общественном ТВ

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в среду в 14:00 примет участие в публичной дискуссии с представителями внепартийной инициативы "Избирательный совет UA" и коалиции общественных организаций "Реанимационный пакет реформ".

Как сообщает в среду пресс-служба Общественного вещателя, на дискуссию были приглашены оба кандидата в президенты, прошедшие во второй тур выборов, однако откликнулся только один.

"Дискуссия будет проводиться на основе следующих блоков вопросов, которые вытекают из конституционных полномочий президента Украины и волнуют избирателей: 1) стратегия безопасности и обороны Украины, видение ее реализации; 2) стратегия внешней политики Украины, задача президента в ее реализации; 3) видение путей экономического развития Украины и искоренения экономических и институциональных предпосылок коррупции; 4) роль президента в конституционной модели власти и осуществления им своих полномочий; 5) гуманитарная политика: роль президента в укреплении национальной консолидации страны", - сказано в сообщении.

Дискуссия состоится в киевском телецентре "Карандаш", на ул.Юрия Ильенко, 42.