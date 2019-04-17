У Порошенко анонсируют начало дебатов на НСК "Олимпийский" в 19.00 19 апреля

На странице в соцсети Фейсбук сообщества "Порошенко2019" анонсированы дебаты между действующим президентом Украины Петром Порошенко и его соперником во втором туре выборов шоуменом Владимиром Зеленским на 19.00 19 апреля на Национальном спортивном комплексе (НСК) "Олимпийский".

"В связи с усиленными мерами безопасности зрители допускаются на стадион по предварительной регистрации. Начало дебатов в 19.00. рамки будут открыты на вход с 16.30, вход по спискам и удостоверениям личности", - отмечается в анонсированном мероприятии.

Для желающих поддержать П.Порошенко будут организованы бесплатные автобусы из регионов.

Кроме того, 19 апреля состоится автопробег "Добавь драйва!" из каждого областного центра в Киев.

Желающим поддержать П.Порошенко предлагают заполнить анкету, после чего с человеком свяжется по телефону волонтер.