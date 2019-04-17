Более 30 представителей НДИ из 11 стран будут наблюдать за вторым туром выборов президента Украины

Национальный демократический институт (НДИ) сообщает о приезде высокопоставленной международной делегации в составе 31 человека, представляющих 11 стран, которая будет наблюдать за вторым туром выборов президента Украины 21 апреля, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина" в среду.

Делегация представит свои предварительные выводы на пресс-конференции 22 апреля.

"В состав делегации входят политические лидеры, дипломаты, бывшие избранные должностные лица и государственные служащие, эксперты по избирательным вопросам, среди которых: бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, исполнительный вице-президент Института мира США; Дэйм Одри Гловер, глава Центра внешней политики и бывший директор Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе; Биргитта Олссон, бывший министр Швеции по делам Европейского Союза, Лора Джуетт, директор программы региона Евразии Национального демократического института; Мере О Хейген, директор Национального демократического института в Украине", - говорится в пресс-релизе.

Делегация будет опираться на работу миссии НДИ, проведенной во время первого тура выборов 31 марта, на выводы долгосрочных аналитиков, работающих в Украине с января, а также на работу предвыборной миссии по оценке НДИ, проведенной в ноябре 2018 года.

"31 марта, во второй раз после Революции Достоинства, несмотря на российскую агрессию, Украина провела выборы, которые всесторонне отражают волю избирателей… Успешность усилий Украины по обеспечению независимой и суверенной демократии является жизненно важной для глобальной безопасности", - отметил У.Тейлор.

Целью работы делегации является продемонстрировать длительную поддержку международным сообществом демократических процессов в Украине и дать объективную оценку избирательному процессу и политической среде. Члены делегации встретятся с представителями политических партий и избирательных штабов, государственными служащими, представителями гражданского общества, СМИ и международным сообществом в Киеве и 12 областях Украины. В день выборов наблюдатели НДИ посетят избирательные участки на открытии, голосования, закрытие и во время подсчета голосов в определенных областях.

НДИ является некоммерческой, неправительственной организацией, которая работает для усиления демократических институтов во всем мире путем привлечения гражданского общества, способствуя открытости и подотчетности власти. НДИ организовывал международные миссии по наблюдению или оценки в более 65 странах на более чем 135 выборах.