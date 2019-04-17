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07:36 17.04.2019

Разумков: Обещания Зеленского в его программе, и гражданам предложили вносить свои предложения, потому что власть должна советоваться с людьми

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Разумков: Обещания Зеленского в его программе, и гражданам предложили вносить свои предложения, потому что власть должна советоваться с людьми

Обещания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского содержатся в его предвыборной программе, над которой работали эксперты и вносились правки, а также было предложено вносить свои предложения гражданам страны, потому что власть должна советоваться с людьми, отмечает спикер предвыборного штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков.

"Наши обещания – это программа кандидата в президенты Владимира Зеленского, в основание которой легла его позиция, которую он озвучил еще до того, как объявил, что идет в президенты. Это была основа, которая дальше была доработана за счет экспертов, были внесены правки и предложения. Какие-то вещи, очевидно, пришлось убрать, потому что будет или тяжело их реализовать, или это займет длительное время, и их пока не стоит включать сегодня", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером.

Д.Разумков указал, что программу В.Зеленского "отдали на растерзание" украинским избирателям, чтобы они вносили свои правки. "Нам говорили, что мы некомпетентны и не знаем, что нам делать. Но власть должна спрашивать у людей, что ей делать. И сегодня наши оппоненты уже говорят: "я вас услышал", - подчеркнул он.

Спикер штаба В.Зеленского также отметил, что если послушать те публичные выступления В.Зеленского, которые были, и выступления представителей "Зе Команды", то каких-то больших расхождений в этих высказываниях нет.

"Возможно, мы говорим чуть больше и даем чуть больше информации, чем это говорил Зеленский, но это абсолютно коррелируется с позициями, которые были озвучены в его риторике, и в рамках общения с иностранными СМИ, и украинскими центральными и региональными СМИ", - пояснил он.

Теги: #зеленский #программа #команда
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