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06:47 17.04.2019

Зеленский в видеообращении с "Олимпийского" отметил, что команда Порошенко хочет установить свою вторую сцену и против "фан-зоны"

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Зеленский в видеообращении с "Олимпийского" отметил, что команда Порошенко хочет установить свою вторую сцену и против "фан-зоны"

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский рассказал о новых требованиях штаба кандидата в президенты Петра Порошенко к проведению дебатов на НСК "Олимпийский". Об этом он сообщил в видеообращении.

По словам В.Зеленского, штаб Порошенко требует установки на НСК "Олимпийский" второй сцены.

"Где вы видели в мире, чтобы два кандидата выступали на двух разных сценах", - отметил В.Зеленский.

Он пояснил, что в центре стадиона планируется установить "фан-зону" для свободного доступа зрителей.

По словам В.Зеленского против этого выступает команда действующего президента.

"Опять хотят разделить людей. Они против свободного доступа людей. А для нас это главное условие", - подытожил В.Зеленский.

Теги: #дебаты #зеленский #организация
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