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21:51 16.04.2019

Порошенко пообещал переукомплектацию комиссии по инвалидности военнослужащих

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Порошенко пообещал переукомплектацию комиссии по инвалидности военнослужащих

Военно-врачебная комиссия, которая определяет причинную связь ранений и контузий военнослужащих для получения статуса инвалида войны, будет переукомплектована, обещает президент Украины Петр Порошенко.

"Пока мы были в этой студии, все члены комиссии, которые проверяют инвалидность для военнослужащих, выведены за штат, и (комиссия – ИФ) будет переукомплектована",- сказал П.Порошенко во вторник в эфире телеканала "112.Украина".

Теги: #комиссия #порошенко #переукомплектация #инвалидность
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