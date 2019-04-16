Выборы2019

Выборы

20:48 16.04.2019

Команда Зеленского о формировании комиссий: все попытки создать проблемы в день голосования не увенчаются успехом

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Команда Зеленского о формировании комиссий: все попытки создать проблемы в день голосования не увенчаются успехом

В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского уверены, что все попытки создать проблемы в день голосования 21 апреля во втором туре выборов президента не увенчаются успехом.

"Наша позиция заключается в том, что все попытки сделать некомфортным день голосования все равно не увенчаются успехом. Потому что комиссии в итоге все равно сформировались, очередей больших не будет и люди смогут комфортно прийти и осуществить свое волеизъявление", - сказал координатор "Зе Команды" Александр Корниенко агентству "Интерфакс-Украина", комментируя информацию о заполнении кандидатами своих квот в участковых комиссиях.

Он отметил, что команда В.Зеленского вообще подавала почти 100% кандидатур в участковые комиссии, но часть из них была отклонена по объективным техническим причинам. "Например, человек, который является действующим наблюдателем, не успел выписаться. Какие-то кандидатуры отклонили. Но это рабочий процесс. То есть в итоге мы подали практически 95%. А оппонент (Петр Порошенко – ИФ) подал, получается, где-то 73%", - указал А.Корниенко.

По его мнению, это можно расценивать как попытки сорвать выборы на отдельных участках и округах.

Как сообщила 16 апреля пресс-служба ЦИК, для проведения второго тура выборов президента Украины в состав участковых избирательных комиссий (УИК) по всей стране по состоянию на 15:00 вторника включено 195 тыс. 026 представителей от кандидата В.Зеленского и 147 тыс. 222 от кандидата и действующего президента П.Порошенко. Еще 59 тыс. 210 руководителей и членов участковых комиссий были назначены окружными комиссиями по представлению глав ОИК, а также капитанов судов под флагом Украины и руководителя полярной станции.

"Отсутствие представлений от кандидатов значительного количества кандидатур в состав участковых комиссий и необходимость их формирования по представлению глав ОИК стали настоящим вызовом для многих окружных комиссий. Наиболее остро проблема формирования состава УИК по представлению глав окружных избирательных комиссий проявилась более чем в 40 округах", - указывают в ЦИК.

15 апреля, в последний день для формирования участковых комиссий, В ЦИК указали на наличие проблемы с комплектацией участковых избиркомов в ряде округов и призвали неравнодушных граждан приобщиться к работе в комиссиях.

Речь шла об округах № 26, 27, 28 (Днепропетровская область), № 68, 69, 70, 71, 72, 73 (Закарпатская область), № 100, 101, 102, 103 (Кировоградская область), № 106, 107, 112, 113, 114 (Луганская область), № 157, 161 (Сумская область), № 171, 176, 180 (Харьковская область), № 183, 184, 185 (Херсонская область), № 206, 209, 210 (Черниговская область), № 216, 217, 220 и 223 (Киев).

Теги: #комиссии #зеленский #выборы
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