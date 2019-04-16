Выборы2019

Выборы

18:31 16.04.2019

Слипачук: Ко второму туру президентских выборов более 325 тыс. украинцев изменили место голосования

1 мин читать
Слипачук: Ко второму туру президентских выборов более 325 тыс. украинцев изменили место голосования

В Украине с 7 по 15 апреля правом временно изменить место голосования на выборах президента воспользовались более 325 тыс. граждан, больше всего заявлений подано от жителей Донбасса, сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук.

"Отделы ведения Государственного реестра избирателей начали прием (заявлений от украинцев о временном изменении места голосования - ИФ) сразу после объявления ЦИК результатов голосования 31 марта. Фактически, с 7 по 15 апреля, своим правом временно изменить место голосования воспользовались 325 тыс. 604 украинцев", - написала Т.Слипачук на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

По ее словам, наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой (58 тыс. 968 заявлений) и Луганской областей (29 тыс. 784 заявлений).

Т.Слипачук отметила, что по сравнению с процессом смены места голосования накануне первого тура выборов 31 марта, ко второму туру 21 апреля количество граждан, которые воспользовались своим правом, выросло на 9879 человек (то есть на 3,03% больше).

"Сейчас отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям", - сообщила глава ЦИК.

Теги: #цик #слипачук #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:09 16.04.2019
Группа "1+1 Медиа" подала в суд иск к Порошенко

Группа "1+1 Медиа" подала в суд иск к Порошенко

18:54 16.04.2019
Ко второму туру президентских выборов более 325 тыс. украинцев изменили место голосования

Ко второму туру президентских выборов более 325 тыс. украинцев изменили место голосования

18:50 16.04.2019
Зеленский подал 195 тыс. кандидатур в участковые комиссии, от Порошенко 147,2 тыс.

Зеленский подал 195 тыс. кандидатур в участковые комиссии, от Порошенко 147,2 тыс.

18:37 16.04.2019
Зеленский подал 195 тыс. кандидатур в участковые комиссии, от Порошенко 147,2 тыс. - ЦИК

Зеленский подал 195 тыс. кандидатур в участковые комиссии, от Порошенко 147,2 тыс. - ЦИК

17:23 16.04.2019
Штабы Порошенко и Зеленского подписали соглашение с НСК "Олимпийский", регламент дебатов будет еще обсуждаться

Штабы Порошенко и Зеленского подписали соглашение с НСК "Олимпийский", регламент дебатов будет еще обсуждаться

17:03 16.04.2019
Общественное телевидение и ЦИК должны создать условия для проведения дебатов, чтобы кандидаты не нарушали закон – штаб Порошенко

Общественное телевидение и ЦИК должны создать условия для проведения дебатов, чтобы кандидаты не нарушали закон – штаб Порошенко

16:59 16.04.2019
Премьер Словении, который ранее был комиком, прокомментировал участие Зеленского на выборах

Премьер Словении, который ранее был комиком, прокомментировал участие Зеленского на выборах

16:56 16.04.2019
Надежда Савченко намерена баллотироваться в парламент

Надежда Савченко намерена баллотироваться в парламент

15:37 16.04.2019
Украинцы наиболее положительно воспринимают Зеленского, Смешко, Вакарчука и Гриценко – опрос

Украинцы наиболее положительно воспринимают Зеленского, Смешко, Вакарчука и Гриценко – опрос

15:00 16.04.2019
"Это не ответ Зеленского": Джемилев прокомментировал реакцию "Зе!Команды" на вопрос о Донбассе и Крыме

"Это не ответ Зеленского": Джемилев прокомментировал реакцию "Зе!Команды" на вопрос о Донбассе и Крыме

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В штабе Зеленского не поддерживают предложение штаба Порошенко провести дебаты на "Олимпийском" в рабочее время

Порошенко считает незаконными и угрожающими стабильности Украины планы роспуска Рады после президентских выборов

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

ПОСЛЕДНЕЕ

Освобождение Савченко и Рубана подтверждает падение действующего тоталитарного режима – Кива

Штабы Порошенко и Зеленского подписали соглашение с НСК "Олимпийский"

Социологи определили лидера второго тура

Представители украинских СМИ призывают Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

Министр Жданов призвал руководство "Олимпийского" обеспечить равные права кандидатов на доступ к стадиону для проведения дебатов

В Раду могут пройти: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа –"За жизнь", БПП, "Батькивщина", "Гражданская позиция", "Сила и честь" - опрос

В харьковскую полицию поступило 44 сообщения в связи с выборами

Только 15% украинцев считают, что дебаты повлияют на их выбор во втором туре, для 51,3% дебаты не имеют значения – опрос

Украинцы хотят от нового президента снижения тарифов на комуслуги и подачи в Раду законопроектов о снятии неприкосновенности - опрос КМИС

Стало известно, сколько украинцев считают пост президента лишним

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА