Премьер Словении, который ранее был комиком, прокомментировал участие Зеленского на выборах

Премьер-министр Словении, который ранее был комиком, Марьян Шарец, прокомментировал президентские выборы в Украине, и участие в них кандидата на пост главы государства и шоумена Владимира Зеленского, пишет местное издание Delo.

"Я рад, что Словения - не единственная страна, которая идет по этому пути", - сказал М.Шарец.

Кроме этого он отметил, что у актеров и комиков много общих черт с политиками.

"Для игры в комедии нужно много учитывать, много наблюдать, вы должны исследовать персонажей - и это нелегко", - сказал М.Шарец.

Отметим, что премьер-министр Словении М.Шарец получил известность благодаря комическому образу словенского крестьянина Ивана Серпентиншека, который рассказывал о близких для рядовых словенцев проблемы и высмеивал действующих политиков. Прежде чем стать премьером, М.Шареца дважды избирали мэром небольшого, с населением в 12 тысяч человек, города Камник.

В 2017 году М.Шарец вышел во второй тур президентских выборов, однако уступил действующему главе государства. Уже через год его партия заняла второе место на парламентских выборах, а сам он стал самым молодым в истории страны премьер-министром.