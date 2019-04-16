Надежда Савченко намерена баллотироваться в парламент

Надежда Савченко со своей партией планирует баллотироваться на парламентские выборы осенью 2019 года, заявила заместитель главы политической платформы Н.Савченко Татьяна Проторченко.

"Вчера Надежда Викторовна сама сообщила журналистам о том, что она в ближайшую пленарную неделю приступит к своей работе в зале Верховной Рады как действующий народный депутат… Касательно политической деятельности, если есть политическая сила, которая 2 года назад задекларировала конкретные вещи, представила обществу свою программу, если Надежда Викторовна была выбрана этой политической силой как кандидат в президенты - к сожалению, мы не смогли ее зарегистрировать из-за всех этих препятствий, которые совершались действующей системой. Если все эти шаги уже сделаны - это значит, что мы будем участвовать осенью в парламентских выборах. И мы надеемся на хороший результат", - заявила она в эфире "112 Украина".

Как сообщалось, в ночь на 16 апреля 2019 года народного депутата Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области, поскольку в полночь истек срок их содержания под стражей, который не был продлен.

Н.Савченко, которая подозревается правоохранительными органами в действиях, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, создании террористической группы или террористической организации и незаконном обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, находилась под стражей с 23 марта 2018 года.