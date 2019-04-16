Украинцы наиболее положительно воспринимают Зеленского, Смешко, Вакарчука и Гриценко – опрос

Среди 12 наиболее заметных, по мнению социологов, украинских общественно-политических деятелей наиболее положительно граждане страны относятся к претенденту на победу во втором туре выборов президента, шоумену Владимиру Зеленскому, лидеру партии "Сила и честь" Игорю Смешко (который набрал 6% на выборах президента 31 марта), певцу Святославу Вакарчуку и лидеру партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко (6,9% голосов на выборах 31 марта).

Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 9-14 апреля текущего года, к В.Зеленскому позитивно относятся 53,7% украинцев, 21,2% к нему относятся нейтрально, 17% - негативно. У участника второго тура выборов президента наилучший баланс (разница) позитивного-негативного отношения – 36,7. И только 0,1% украинцев не знают, кто такой В.Зеленский, не слышали и не читали ничего о нем.

На втором месте по балансу И.Смешко (12,6), которого положительно воспринимают 24,6% украинцев, нейтрально – 22,7%, отрицательно – 12%. При этом 27,7% опрошенных не знают, кто это такой.

С.Вакарчука (баланс 7,3) положительно оценивают 25,4% респондентов, нейтрально – 36,5%, негативно – 18,2. При этом 5,4% не знают, кто это такой.

А.Гриценко (баланс отношения составляет -3,4) позитивно воспринимают 24,3% украинцев, нейтрально – 32,4%, негативно – 27,7%.

Что касается "аутсайдеров" рейтинга, то действующий президент Петр Порошенко имеет баланс позитивного-негативного отношения к нему -40. Позитивно к нему относятся 18,1% опрошенных, нейтрально – 17,2%, а негативно – 58%.

У главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" В.Медведчука (баланс -34,5%), 11,4% положительного отношения, 20,2% - нейтрального и 45,9% - негативного. При этом 10,5% респондентов о нем не знают, ничего не слышали и не читали.

К лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко (баланс -29,3) положительно относятся 20% украинцев, нейтрально – 25% и негативно – 49,3%.

В ходе исследования было опрошено 2004 респондентов на всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.