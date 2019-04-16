Социологи определили лидера второго тура

Киевский международный институт социологии (КМИС) и Социологическая группа "Рейтинг" обнародовали свои результаты опроса относительно электорального настроения населения.

Если бы второй тур президентских выборов проходил уже сейчас, то 48,4% украинский проголосовали бы за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и 17% - за нынешнего главу государства Петра Порошенко.

Свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 9-14 апреля 2019.

При этом 17,9% заявили, что не определились с выбором, 1,6% - что намерены испортить бюллетень, 6,3% не намерены участвовать в голосовании, а 8,8% отказались отвечать на вопросы.

Итого, из общего количества респондентов, которые планируют голосовать и определились с выбором, 72,2% проголосуют за В.Зеленского и 25,4% - за П.Порошенко, а 2,4% хотят испортить бюллетень.

О значительном отрыве В.Зеленского говорят и данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 5-10 апреля 2019.

За кандидата в президенты Украины, шоумена В.Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 61% украинцев среди тех, кто планирует прийти на выборы 21 апреля, за действующего главу государства П.Порошенко - 24%.

В опросе также приводятся данные об электоральных предпочтений тех, кто определился с выбором. Так, среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и уже определился, 71% - за В.Зеленского, 29% - за П.Порошенко.