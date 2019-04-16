Выборы2019

Выборы

15:18 16.04.2019

Социологи определили лидера второго тура

1 мин читать
Социологи определили лидера второго тура

Киевский международный институт социологии (КМИС) и Социологическая группа "Рейтинг" обнародовали свои результаты опроса относительно электорального настроения населения.

Если бы второй тур президентских выборов проходил уже сейчас, то 48,4% украинский проголосовали бы за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и 17% - за нынешнего главу государства Петра Порошенко.

Свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 9-14 апреля 2019.

При этом 17,9% заявили, что не определились с выбором, 1,6% - что намерены испортить бюллетень, 6,3% не намерены участвовать в голосовании, а 8,8% отказались отвечать на вопросы.

Итого, из общего количества респондентов, которые планируют голосовать и определились с выбором, 72,2% проголосуют за В.Зеленского и 25,4% - за П.Порошенко, а 2,4% хотят испортить бюллетень.

О значительном отрыве В.Зеленского говорят и данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 5-10 апреля 2019.

За кандидата в президенты Украины, шоумена В.Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 61% украинцев среди тех, кто планирует прийти на выборы 21 апреля, за действующего главу государства П.Порошенко - 24%.

В опросе также приводятся данные об электоральных предпочтений тех, кто определился с выбором. Так, среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и уже определился, 71% - за В.Зеленского, 29% - за П.Порошенко.

Теги: #кмис #зеленский #порошенко #рейтинг #опросы2019
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:37 16.04.2019
Украинцы наиболее положительно воспринимают Зеленского, Смешко, Вакарчука и Гриценко – опрос

Украинцы наиболее положительно воспринимают Зеленского, Смешко, Вакарчука и Гриценко – опрос

15:00 16.04.2019
"Это не ответ Зеленского": Джемилев прокомментировал реакцию "Зе!Команды" на вопрос о Донбассе и Крыме

"Это не ответ Зеленского": Джемилев прокомментировал реакцию "Зе!Команды" на вопрос о Донбассе и Крыме

14:10 16.04.2019
Представители украинских СМИ призвали Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

Представители украинских СМИ призвали Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

13:57 16.04.2019
Представители украинских СМИ призывают Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

Представители украинских СМИ призывают Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

13:52 16.04.2019
За Зеленского во втором туре выборов намерены проголосовать 72% определившихся украинцев, за Порошенко 25% - соцопрос КМИС

За Зеленского во втором туре выборов намерены проголосовать 72% определившихся украинцев, за Порошенко 25% - соцопрос КМИС

13:45 16.04.2019
В Раду могут пройти: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа –"За жизнь", БПП, "Батькивщина", "Гражданская позиция", "Сила и честь" - опрос

В Раду могут пройти: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа –"За жизнь", БПП, "Батькивщина", "Гражданская позиция", "Сила и честь" - опрос

13:42 16.04.2019
Украинцы хотят от нового президента снижения тарифов на комуслуги и подачи в Раду законопроектов о снятии неприкосновенности - опрос КМИС

Украинцы хотят от нового президента снижения тарифов на комуслуги и подачи в Раду законопроектов о снятии неприкосновенности - опрос КМИС

13:42 16.04.2019
В Раду сегодня прошли бы "Слуга народа", "Оппозиционная платформа –"За жизнь", "Блок Порошенко", "Батькивщина", "Гражданская позиция", "Сила и честь" - опрос

В Раду сегодня прошли бы "Слуга народа", "Оппозиционная платформа –"За жизнь", "Блок Порошенко", "Батькивщина", "Гражданская позиция", "Сила и честь" - опрос

13:40 16.04.2019
Только 15% украинцев считают, что дебаты повлияют на их выбор во втором туре, для 51,3% дебаты не имеют значения – опрос

Только 15% украинцев считают, что дебаты повлияют на их выбор во втором туре, для 51,3% дебаты не имеют значения – опрос

13:38 16.04.2019
Украинцы хотят от нового президента снижения тарифов на комуслуги и подачи в Раду законопроектов о снятии неприкосновенности - опрос КМИС

Украинцы хотят от нового президента снижения тарифов на комуслуги и подачи в Раду законопроектов о снятии неприкосновенности - опрос КМИС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В штабе Зеленского не поддерживают предложение штаба Порошенко провести дебаты на "Олимпийском" в рабочее время

Порошенко считает незаконными и угрожающими стабильности Украины планы роспуска Рады после президентских выборов

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

ПОСЛЕДНЕЕ

Министр Жданов призвал руководство "Олимпийского" обеспечить равные права кандидатов на доступ к стадиону для проведения дебатов

В харьковскую полицию поступило 44 сообщения в связи с выборами

Стало известно, сколько украинцев считают пост президента лишним

Во втором туре выборов за Зеленского намерены проголосовать 72% определившихся украинцев, за Порошенко 25% - соцопрос КМИС

Посол Франции возмущена шуткой политолога Березовца о пожаре в соборе Парижской Богоматери

В селе под Киевом задержана вооруженная группа, готовившая покушение на "авторитета", покушение на Зеленского не планировалось – полиция

Порошенко: Президент не расследует дела, но делает максимум для защиты прав и конституционных свобод граждан

Порошенко: экс-министр финансов Данилюк, работающий в штабе кандидата в президенты Зеленского, имеет конфликт интересов

Данилюк о национализации ПриватБанка: решение было правильным и обоснованным

Данилюк не видит необходимости проведения какого либо дополнительного аудита НБУ

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА