Выборы2019

Выборы

13:57 16.04.2019

Представители украинских СМИ призывают Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

1 мин читать
Представители украинских СМИ призывают Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

Представители ряда средств массовой информации и медийных организаций опубликовали открытое обращение к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с призывом выйти на пресс-конференцию не позднее 18 апреля, до официальной даты дебатов (19 апреля).

"Медийное сообщество и гражданское общество имеют ряд вопросов относительно вашего видения дальнейшего развития страны, а также вашей открытости и готовности быть подотчетным обществу, которое вас выбирает. Призываем вас не следовать негативным практикам игнорирования запросов медиа, которые, к сожалению, также имели место в течение прошлых 5 лет, и провести пресс-конференцию для СМИ до официальной даты дебатов (не позднее 18 апреля), чтобы обеспечить диалог с представителями медиа в частности и с украинцами в целом", - говорится в обращении, обнародованном во вторник на портале "Детектор медиа".

В обращении отмечается, что до этого В.Зеленский общался преимущественно посредством видеороликов через свои Инстаграм и Ютуб-канал, однако возникают вопросы относительно видения кандидатом дальнейшего развития страны, а также открытости и готовности быть подотчетным обществу, которое избирает президента Украины.

Открытое обращение подписали, в частности, UA:Перший (НОТУ), Украинское радио (НОТУ), информационное агентство "Укринформ", Liga.net, Общественное телевидение Донбасса, "Новое время", "Детектор медиа", Институт массовой информации, Институт демократии им. Пилипа Орлика, Институт развития региональной прессы, Украинский кризисный медиацентр, Ассоциация украинской прессы, Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Теги: #сми #зеленский #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:10 16.04.2019
Представители украинских СМИ призвали Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

Представители украинских СМИ призвали Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

14:00 16.04.2019
В Раду сегодня прошли бы "Слуга народа", "Оппозиционная платформа –"За жизнь", "Блок Порошенко", "Батькивщина", "Гражданская позиция", "Сила и честь" - опрос

В Раду сегодня прошли бы "Слуга народа", "Оппозиционная платформа –"За жизнь", "Блок Порошенко", "Батькивщина", "Гражданская позиция", "Сила и честь" - опрос

13:55 16.04.2019
Министр Жданов призвал руководство "Олимпийского" обеспечить равные права кандидатов на доступ к стадиону для проведения дебатов

Министр Жданов призвал руководство "Олимпийского" обеспечить равные права кандидатов на доступ к стадиону для проведения дебатов

13:52 16.04.2019
За Зеленского во втором туре выборов намерены проголосовать 72% определившихся украинцев, за Порошенко 25% - соцопрос КМИС

За Зеленского во втором туре выборов намерены проголосовать 72% определившихся украинцев, за Порошенко 25% - соцопрос КМИС

13:48 16.04.2019
Министр Жданов призвал руководство "Олимпийского" обеспечить равные права кандидатов на доступ к стадиону для проведения дебатов

Министр Жданов призвал руководство "Олимпийского" обеспечить равные права кандидатов на доступ к стадиону для проведения дебатов

13:45 16.04.2019
В Раду могут пройти: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа –"За жизнь", БПП, "Батькивщина", "Гражданская позиция", "Сила и честь" - опрос

В Раду могут пройти: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа –"За жизнь", БПП, "Батькивщина", "Гражданская позиция", "Сила и честь" - опрос

13:44 16.04.2019
В харьковскую полицию поступило 44 сообщения в связи с выборами

В харьковскую полицию поступило 44 сообщения в связи с выборами

13:42 16.04.2019
Украинцы хотят от нового президента снижения тарифов на комуслуги и подачи в Раду законопроектов о снятии неприкосновенности - опрос КМИС

Украинцы хотят от нового президента снижения тарифов на комуслуги и подачи в Раду законопроектов о снятии неприкосновенности - опрос КМИС

13:40 16.04.2019
Только 15% украинцев считают, что дебаты повлияют на их выбор во втором туре, для 51,3% дебаты не имеют значения – опрос

Только 15% украинцев считают, что дебаты повлияют на их выбор во втором туре, для 51,3% дебаты не имеют значения – опрос

13:38 16.04.2019
Украинцы хотят от нового президента снижения тарифов на комуслуги и подачи в Раду законопроектов о снятии неприкосновенности - опрос КМИС

Украинцы хотят от нового президента снижения тарифов на комуслуги и подачи в Раду законопроектов о снятии неприкосновенности - опрос КМИС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В штабе Зеленского не поддерживают предложение штаба Порошенко провести дебаты на "Олимпийском" в рабочее время

Порошенко считает незаконными и угрожающими стабильности Украины планы роспуска Рады после президентских выборов

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

ПОСЛЕДНЕЕ

Стало известно, сколько украинцев считают пост президента лишним

Во втором туре выборов за Зеленского намерены проголосовать 72% определившихся украинцев, за Порошенко 25% - соцопрос КМИС

Посол Франции возмущена шуткой политолога Березовца о пожаре в соборе Парижской Богоматери

В селе под Киевом задержана вооруженная группа, готовившая покушение на "авторитета", покушение на Зеленского не планировалось – полиция

Порошенко: Президент не расследует дела, но делает максимум для защиты прав и конституционных свобод граждан

Порошенко: экс-министр финансов Данилюк, работающий в штабе кандидата в президенты Зеленского, имеет конфликт интересов

Данилюк о национализации ПриватБанка: решение было правильным и обоснованным

Данилюк не видит необходимости проведения какого либо дополнительного аудита НБУ

Порошенко: второй тур выборов не будет сорван

Данилюк: Портнов и Лукаш не имеют никакого отношения к команде Зеленского

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА