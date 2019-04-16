Представители украинских СМИ призывают Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

Представители ряда средств массовой информации и медийных организаций опубликовали открытое обращение к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с призывом выйти на пресс-конференцию не позднее 18 апреля, до официальной даты дебатов (19 апреля).

"Медийное сообщество и гражданское общество имеют ряд вопросов относительно вашего видения дальнейшего развития страны, а также вашей открытости и готовности быть подотчетным обществу, которое вас выбирает. Призываем вас не следовать негативным практикам игнорирования запросов медиа, которые, к сожалению, также имели место в течение прошлых 5 лет, и провести пресс-конференцию для СМИ до официальной даты дебатов (не позднее 18 апреля), чтобы обеспечить диалог с представителями медиа в частности и с украинцами в целом", - говорится в обращении, обнародованном во вторник на портале "Детектор медиа".

В обращении отмечается, что до этого В.Зеленский общался преимущественно посредством видеороликов через свои Инстаграм и Ютуб-канал, однако возникают вопросы относительно видения кандидатом дальнейшего развития страны, а также открытости и готовности быть подотчетным обществу, которое избирает президента Украины.

Открытое обращение подписали, в частности, UA:Перший (НОТУ), Украинское радио (НОТУ), информационное агентство "Укринформ", Liga.net, Общественное телевидение Донбасса, "Новое время", "Детектор медиа", Институт массовой информации, Институт демократии им. Пилипа Орлика, Институт развития региональной прессы, Украинский кризисный медиацентр, Ассоциация украинской прессы, Национальная общественная телерадиокомпания Украины.