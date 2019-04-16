Министр Жданов призвал руководство "Олимпийского" обеспечить равные права кандидатов на доступ к стадиону для проведения дебатов

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что возможность проведения дебатов на НСК "Олимпийский" должна быть предоставлена кандидатам в президенты на равных условиях.

"На совещании в Министерстве в очередной раз поручил директору НСК "Олимпийский" Валентину Груздеву неуклонно соблюдать требования избирательного законодательства относительно равных прав и возможностей кандидатов в президенты Украины на доступ к стадиону для проведения дебатов и других предвыборных мероприятий", - написал И.Жданов на своей странице в Фейсбуке во вторник.

По его словам, если кандидаты в президенты Украины выступят с инициативой провести дебаты, другие мероприятия на стадионе до дня тишины, 20 апреля 2019 года – то такая возможность должна быть предоставлена на условиях равного и непредвзятого отношения.

Кроме того, министр отметил, что для этого должны быть заключительные соответствующие договора с НСК "Олимпийский", а оплата услуг стадиона должна происходить из избирательных фондов кандидатов в президенты.

Как сообщалось, 15 апреля спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев на брифинге сообщил, что П.Порошенко предлагает В.Зеленскому провести предвыборные дебаты на НСК "Олимпийский" (Киев) между 16:00 и 18:00 в пятницу, 19 апреля, а затем принять участие на дебатах в студии Общественного вещателя.

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского подчеркнули, что дебаты согласно законодательству должны начинаться с 19.00 19 апреля и именно это время изначально было предложено штабом В.Зеленского.