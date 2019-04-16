В харьковскую полицию поступило 44 сообщения в связи с выборами

В полицию поступило 6 сообщений о билбордах с надписью "Конец", размещенных на улицах Харькова, а также на обочинах дорог вблизи пос.Высокий, Песочин и Рогань в области.

"По данным фактам информация передана в коммунальные службы. Принимаются меры по снятию указанных билбордов", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Кроме того, полиция проверяет сообщение о конфликте между председателем и членом одной из избирательных комиссий Харькова.

С 1 апреля полиция зарегистрировала 44 обращения граждан в связи с избирательным процессом на территории Харьковской области. По 25 обращениям признаков уголовных или административных правонарушений не выявлено. Рассмотрение еще 19 сообщений продолжается.

Как сообщалось ранее, в нескольких областях Украины появились провокационные билборды в стилистике предвыборной кампании Петра Порошенко. На бордовом фоне написано слово "Конец", а также изображен человек, уходящий за пределы борда.