В Раду могут пройти: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа –"За жизнь", БПП, "Батькивщина", "Гражданская позиция", "Сила и честь" - опрос

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине апреля, в украинский парламент прошли бы 6 политических сил: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – "За жизнь", "Блок Петра Порошенко", ВО "Батькивщина", "Гражданская позиция", "Сила и честь".

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 9-14 апреля текущего года, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 12% всех респондентов и 26% среди тех, кто собирается голосовать и определился), за "Оппозиционную платформу –"За жизнь" - соответственно, 7.5% и 16%, "Блок Петра Порошенко" получил бы соответственно, 7% и 14%, ВО "Батькивщина" - соответственно, 6% и 12%), "Гражданская позиция" -2% и 5% , "Сила и честь" - 2% и 5%.

Еще 2 партии имеют лишь немного меньше проходного барьера: Радикальная партия Олега Ляшко (2% и 4.8%) и ВО "Свобода" (2% и 4.6%).

Поддержка других партий ниже. При этом 43% респондентов не определились, за какую партию они бы сейчас голосовали.

Методом личного интервью было опрошено 2004 респондентов, которые проживают в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-степенной стохастической выборке с квотным отбором на последней степени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.