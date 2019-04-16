Только 15% украинцев считают, что дебаты повлияют на их выбор во втором туре, для 51,3% дебаты не имеют значения – опрос

Лишь 14,9% украинцев считают, что дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко будут определяющими для их решения, за кого голосовать во втором туре выборов президента, еще 25,3% указывают, что они буду учитывать результаты дебатов, но есть и другие важные вопросы, на основании которых они будут принимать решение.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 9-14 апреля, для 51,3% респондентов дебаты не являются важными для выбора, за кого голосовать. Еще 8,4% не определились с выбором или отказались отвечать.

При этом 41,9% украинцев считают, что дебаты между кандидатами в президенты обязательно должны состояться, еще 26,7% считают их желаемыми, но не обязательными. 24,7% считают дебаты ненужными, а 6,6% не определились со своей позицией или отказались отвечать.

50,6% опрошенных считают, что в случае участия в дебатах В.Зеленский будет на них искренним, 28,4% так не считают, еще 21% не определились или отказались отвечать.

В отношении П.Порошенко 19,3% украинцев считают, что он будет искренним на дебатах, 63,1% так не считают, 17,7% не определились или отказались отвечать.

Методом личного интервью было опрошено 2004 респондентов, которые проживают в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-степенной стохастической выборке с квотным отбором на последней степени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.