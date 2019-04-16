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10:55 16.04.2019

В селе под Киевом задержана вооруженная группа, готовившая покушение на "авторитета", покушение на Зеленского не планировалось – полиция

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В селе под Киевом задержана вооруженная группа, готовившая покушение на "авторитета", покушение на Зеленского не планировалось – полиция

Сотрудники Главного управления Нациоанльной полиции в Киевской области задержали в понедельник возле с.Иванковичи Киево-Святошинского района Киевской области вооруженную группу людей, которые во время задержания оказали сопротивление сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"По предварительной информации, трое лиц готовили преступление против одного известного в преступном мире авторитета по заказу пока неустановленных лиц. В то же время, задержание происходило в лесу рядом с дорогой, которая ведет к с.Иванковичи. Ввиду того, что… именно в Иванковичах проживает семя кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отдельные СМИ ошибочно начали трактовать данное событие, как возможное покушение на него. Официально заявляем, что никакого отношения указанная задержанная группа лиц к кандидату в президенты Украины В.Зеленскому не имеет", - сообщает пресс-служба.

В полиции подчеркивают, что у правоохранительных органов отсутствует какая-либо информация о подготовке задержанной группой преступления в отношении В.Зеленского. "Преступление они готовили против другого лица, которое по стечению обстоятельств также проживает неподалеку. Правоохранители проведели длительную и кропотливую работу с целью предотвращения совершения особо тяжкого преступления, которая вчера дала свои результаты", - говорится в сообщении.

В полиции пообещали предоставить "всю возможную информацию по данному поводу".

В настоящее время готовится ходатайство об избрании задержанным мер пресечения. Ведется досудебное расследование.

В свою очередь, в понедельник вечером народный депутат, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция "в непосредственной близости от дома одного из кандидатов в президенты Украины задержала группу лиц, готовящих убийство по мотивам мести". "Эта группа переоборудовала джип "Тойота Прадо" под своеобразную "тачанку", установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемет ДШК, убойная дальность которого составляет более 3 км. Преступники затаились в лесу, рядом с дорогой, которая ведет из поселка Иванковичи… Уголовный розыск и спецподразделение полиции КОРД провели "на отлично" спецоперацию с применением табельного оружия, задержали троих опасных бандитов и сохранили жизни людей", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

А.Геращенко также добавил, что полиция проверяет информацию о том, почему эта группа, вооруженная крупнокалиберным пулеметом, находилась именно в непосредственной близости к коттеджному поселку, в котором проживает один из кандидатов в президенты.

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в ответ на это заявила, что информации, что задержанная группа лиц готовила покушение на В.Зеленского, у правоохранителей нет. "Официально заявляем, что никакого отношения указанная задержанная группа лиц к кандидату в президенты Украины Зеленскому не имеет. В правоохранительных органах отсутствует какая-либо информация по подготовке ими преступления в отношении последнего", - написала она на своей странице в Facebook.

Теги: #зеленский #полиция
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