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10:19 16.04.2019

Порошенко: Президент не расследует дела, но делает максимум для защиты прав и конституционных свобод граждан

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Порошенко: Президент не расследует дела, но делает максимум для защиты прав и конституционных свобод граждан

Президент не расследует дела и не сажает в тюрьму, отметил кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко.

"Я встречался с активистами и получил информацию относительно подозреваемых убийц Екатерины Гандзюк. Когда активисты обратились ко мне с просьбой освободить от должности независимо от того есть ли на сегодня у следствия обоснованные подозрения относительно того или иного должностного лица, я принял решение и должностные лица были освобождены от должностей", - сказал П.Порошенко в эфире Свобода слова на ICTV, комментируя дело убийства Екатерины Гандзюк.

"Президент не сажает в тюрьму. Но Президент точно не даст никому спрятаться под зонтиком пребывания у власти или связей в правоохранительных органах!", - заявил П.Порошенко.

Теги: #гандзюк #видео2019 #порошенко
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