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08:25 16.04.2019

Порошенко: экс-министр финансов Данилюк, работающий в штабе кандидата в президенты Зеленского, имеет конфликт интересов

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Порошенко: экс-министр финансов Данилюк, работающий в штабе кандидата в президенты Зеленского, имеет конфликт интересов

Президент Украины Петр Порошенко считает, что экс-министр финансов Александр Данилюк имеет конфликт интересов и не должен работать в избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского.

"Господин Данилюк, вы работали министром финансов, а правовая позиция, которая передана от имени государства в Лондонский суд, является абсолютной тайной. Хочу заявить, что я не знаю и не имею право знать эту правовую позицию. Никогда ее не слышал, поскольку это является нарушением закона. А господин Данилюк знает, и сегодня он работает в штабе, в котором работают люди Коломойского. Это доказано и признано. И именно поэтому я заявляю, что это имеет признаки преступления", - сказал П.Порошенко в программе "Свобода слова" в понедельник вечером в эфире телеканала ICTV.

П.Порошенко пояснил, что А.Данилюк, будучи министром финансов, представлял интересы Украины в Суде Лондона в деле "Приватбанк" против его бывших собственников (Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – ИФ).

Он предложил участвующему в программе А.Данилюку прекратить работу в избирательном штабе В.Зеленского из-за конфликта интересов.

"Господин Данилюк, остановитесь и выйдите из этого штаба, поскольку это называется конфликтом интересов", - подчеркнул П.Порошенко.

Теги: #интересы #порошенко #данилюк #конфликт
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