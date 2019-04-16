Данилюк не видит необходимости проведения какого либо дополнительного аудита НБУ

Член команды кандидата в президенты Владимира Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк не видит необходимости проведения какого-либо дополнительного аудита Национального банка Украины.

"Если говорит о Национальном банке, мы понимаем, что это независимая институция, и это очень большое достижение за последние годы, что Национальный банк стал независимым. И сейчас он на много меньше зависимый от политических решений, чем это было пять лет назад", - об этом А.Данилюк сообщил в эфире телеканала "ICTV" в понедельник вечером.

Что касается необходимости проведения аудита, то, по мнению А.Данилюка, необходимо руководствоваться исключительно действующими законами Украины, которые регулируют данный вопрос.

"Мне тяжело это комментировать, я не вижу в этом смысла", - добавил он, отвечая на вопрос о необходимости какого либо дополнительного аудита, кроме уже предусмотренного законодательством.

Как сообщалось, ранее спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины В.Зеленского Дмитрий Разумков заявлял о необходимости проведения аудита НБУ, на основе которого могут быть приняты кадровые решения.