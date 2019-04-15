Провокационные билборды в стиле кампании Порошенко принадлежат фирме, связанной с Коломойским - Медведев

В штабе президента Украины Петра Порошенко заявляют, что билборды с надписью "Конец", исполненные в стилистике предвыборной агитации президента Украины Петра Порошенко, принадлежат фирме, которая связана с бизнесменом Игорем Коломойским.

"Каждый борд должен как носитель рекламы иметь информацию о названии компании, которой он принадлежит. И название этой компании, как меня проинформировали наши специалисты по вопросам рекламы, "Доверие аутдор". Далее вы делаете несколько кликов… для того, чтобы понять структуру собственности и конечного бенефициара", - сказал спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев на брифинге в понедельник.

Он сообщил, что по данным СМИ собственником ООО "Доверие аутдор" является группа "Приват".

Как сообщалось, полиция устанавливает тех, кто изготовлял борды в агитационной стилистике президента Украины П.Порошенко с надписью "Конец".

В некоторых областях Украины и в Киеве появились провокационные билборды в стилистике предвыборной кампании П.Порошенко. На бордовом фоне написано слово "Конец", а также изображен человек, уходящий за пределы борда.