Штаб Порошенко о призывах Зеленского по делам Гандзюк и Свинарчуков: Возможно он не совсем понимает объем полномочий президента

В штабе президента Украины Петра Порошенко допускают, что призывы кандидат в президенты Владимира Зеленского к действующему главе государства посадить экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына (Свинарчуков), а также убийц активистки Екатерины Гандзюк связаны с тем, что он не совсем понимает объем конституционных полномочий президента.

"Что касается Свинарчука-Гладковского… Возможно такая позиция Зеленского связана с тем, что он не совсем себе представляет объем конституционных полномочий президента. Президент не может взять Гладковского за шиворот и привести его в тюрьму. Все, что он мог сделать – он сделал… Больше президент в этой истории сделать ничего не может", - сказал спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев на брифинге в понедельник.

Также он отметил, что в другом деле, о котором говорил В.Зеленский, в деле убийства Е.Гандзюк следствие продвинулось достаточно далеко.

Ранее в понедельник В.Зеленский призвал П.Порошенко заняться выполнением своих обязанностей и обещаний, а не бегать за ним по телеканалам и выступать на стадионе, в частности он призвал президента "посадить убийц Екатерины Гандзюк, посадить Свинарчуков и вспомнить о том, что вы забыли о наших пленных моряках".