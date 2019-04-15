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19:16 15.04.2019

Порошенко предлагает Зеленскому провести дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля между 16:00 и 18:00 – штаб

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Порошенко предлагает Зеленскому провести дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля между 16:00 и 18:00 – штаб

Президент Украины Петра Порошенко предлагает кандидату в президенты Украины, шоумену Владимиру Зеленскому провести предвыборные дебаты на НСК "Олимпийский" (Киев) между 16:00 и 18:00 в пятницу, 19 апреля, а затем принять участие на дебатах в студии Общественного вещателя, сообщил спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев.

"Петр Порошенко вдобавок к тем дебатам, которые предусмотрены законодательством предлагает Владимиру Зеленскому в этот же день 19 апреля провести еще одни дебаты на стадионе "Олимпийский" во временных рамках с 16:00 до 18:00. Почему? Далее и Порошенко, и Зеленский должны выдвинуться, каждый отдельно своей дорогой, на дебаты на Общественное телевидение", - сказал О.Медведев на брифинге в понедельник.

По его словам, кандидаты в президенты должны прибыть в студию Общественного в 19:30 пятницы и провести жеребьевку для установления последовательности выступлений.

О.Медведев добавил, что считает это компромиссным и конструктивным предложением. "У Зеленского нет никаких оснований его не принять, если он действительно хочет настоящих содержательных дебатов", - отметил он.

Ранее спикер штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что кандидат в президенты Украины В.Зеленский ждет действующего президента П.Порошенко на предвыборные дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский", а в воскресенье, 14 апреля, под стадионом проходил агитационный митинг П.Порошенко.

В воскресенье на сцене, установленной под стадионом, П.Порошенко ждал В.Зеленского до 15:00, чтобы принять участие непосредственно в дебатах, однако тот не пришел.

Теги: #дебаты #порошенко #зеленский
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