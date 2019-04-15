Выборы2019

Выборы

19:03 15.04.2019

Артем Никифоров: Допустить победу Зеленского – очень большой риск для Путина

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Артем Никифоров: Допустить победу Зеленского – очень большой риск для Путина

Владимир Путин не может допустить победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины, потому что такая победа несет риск для личной власти президента РФ, считает журналист и телеведущий Артем Никифоров.

"Для Путина допустить победу Зеленского – очень большой риск. Ведь если Зеленский, условно, смог в Украине, то не сможет ли такой "Зеленский" и в России? Путин годами выстраивал вертикаль государства из силовых структур, способную с легкостью подавить Болотную, осудить Навального. Но что делать с таким как Зеленский? В системе координат Путина нет (по крайней мере сейчас) эффективного механизма подавления российского аналога фактора Зеленского", - заявил он в интервью изданию "МИР".

По мнению журналиста,  Кремль не смог бы навязать такого кандидата как Зеленский в силу своей неспособности создавать современные политические проекты.

"Эффект Зеленского – это современный тренд мировой политики, который приходит на замену традиционной политики. Это как телефон на кнопочках и последний iphone. Когда кто-то фантазирует, что Зеленского мог придумать Кремль, то им нужно ответить на простой вопрос с простой аналогией: может ли завод электронных приборов в отдаленном райцентре провести спецоперацию по разработке iphone? Кремль – это завод электронных приборов в райцентре, а Зеленский – это iphone", - считает А.Никифоров.

Журналист также высказал предположение, что для Петра Порошенко более выгодно избрание президентом В.Зеленского, чем Юлии Тимошенко.

"Для Порошенко выгодно, чтобы победил Зеленский. У Зеленского нет мотива мстить Порошенко. В центре предвыборной идеи Зеленского нет идеи мести "им". Он сосредоточен на созидании. И общество после его избрания уже не будет таким "голодным" на посадки, месть и расстрелы. Ведь общество вроде бы и требовало этого пять лет, а вместо этого получило контрабандные детали по завышенным ценам", - сказал он.

Теги: #никифоров #выборы
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