Выборы2019

Выборы

17:10 15.04.2019

ЦИК завершила регистрацию наблюдателей на повторном голосовании на выборах президента Украины

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ЦИК завершила регистрацию наблюдателей на повторном голосовании на выборах президента Украины

В понедельник, 15 апреля, состоялось второе заседание Центральной избирательной комиссии, в ходе которого Комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 21 апреля 2019г.

"Таким образом, 15 апреля 2019г Комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины. Всего зарегистрировано 2,7тыс. официальных наблюдателей от 20 международных организаций и 21 иностранного государства", - сообщает в понедельник днем пресс-служба ЦИК.

Так, рассмотрев на заседании соответствующие обращения, Центризбирком зарегистрировал 345 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины: 2 - от США, 3 - от Вьетнама, 3 - от Европейского Союза, 5 - от Польши, 2 - от Франции, 6 - от ПАСЕ, 2 - от Японии, 3 - от Литвы, 2 - от Австрии, 19 - от Национального демократического института международных отношений США, 4 - от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES), 2 - от Иордании, 3 - от Европейского парламента, 10 - от Комитета "За открытую демократию", 3 - от Канады, 185 - от БДИПЧ ОБСЕ, 32 - от Всемирного конгресса украинцев, 43 - от международной неправительственной организации "CANADEM", 6 - от Парламентской ассамблеи организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 10 - от Украинского конгрессового комитета Америки.

Кроме того, рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия отменила регистрацию 5 официальных наблюдателей: 1 - от Национального демократического института международных отношений США, 2 - от Всемирного конгресса украинцев, 1 - от Комитета "За открытую демократию", 1 - от БДИПЧ ОБСЕ.

Помимо этого на заседании Комиссия внесла изменения в перечень обычных и специальных избирательных участков, образованных на постоянной основе постановлением ЦИК от 12 апреля 2012 года № 66.

Кроме того, рассмотрев соответствующее представление исполкома Хмильницкого горсовета Винницкой области, Комиссия временно закрыла специальный избирательный участок № 051667, образовавшуюся на постоянной основе постановлением ЦИК от 12 апреля 2012 года № 66, до 20 мая 2019 года.

"Рассмотрен текущий вопрос функционирования Государственного реестра избирателей", - говорится в информации.

Также во время заседания Комиссия утвердила единые сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины 69 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения повторного голосования 21 апреля 2019г по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 года.

Теги: #наблюдатели #цик #украина #выборы
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