Госпогранслужба усиленно охраняет границу в преддверии второго тура выборов президента Украины

Государственная пограничная служба Украины осуществляет меры усиленной охраны границы в связи с подготовкой и проведением второго тура выборов президента Украины.

"Меры усиления, как и во время первого тура выборов, направлены, прежде всего, для недопущения провокаций на государственной границе, провоза оружия, боеприпасов, взрывчатки и других средств террора. А также для недопущения лиц, которые могут участвовать в дестабилизирующих мероприятиях на территории Украины в период выборов", - говорится в сообщении пресс-службы погранведомства в понедельник.

В целом на госгранице во время выборов во втором туре служат около 6 тыс. пограничников в сутки. На усиление мер дополнительно ежедневно будут привлекаться еще более 1300 человек.

Для обеспечения мероприятий в пунктах пропуска и вне их усилены пограничные наряды, активизировано использование технических средств и служебных собак, уточнено взаимодействие с другими правоохранительными органами и Вооруженными силами Украины. К реализации данного плана привлечены резервы руководителей органов охраны госграницы и начальников региональных управлений, бойцы отряда оперативного реагирования "ДОЗОР" и добровольные общественные формирования.

Кроме того, особое внимание уделяется въезду в Украину международных наблюдателей и аккредитованных представителей СМИ, особенно пророссийских. Пропуск осуществляется по предварительным спискам лиц, получивших соответствующую аккредитацию в ЦИК. Во время проведения пограничного контроля указанных категорий лиц пограничники активно сотрудничают с СБУ, ЦИК, Нацполицией и другими правоохранительными органами.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.